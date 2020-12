L'episodio ha fatto arrabbiare anche Andrea Pirlo che, nel post Juve-Atalanta non l'ha nascosto. È accaduto al 12' del primo tempo: McKennie recupera un pallone e lancia in profondità Morata che serve Ronaldo che va al tiro ma è fermato da una grande scivolata di Djimsiti. La palla finisce di nuovo sui piedi del numero 9 bianconero che è di spalle con la porta vuota, prova di colpire di tacco ma colpisce male e in pallone finisce a lato

MORATA DI TACCO, GUARDA IL VIDEO - GLI HIGHLIGHTS DI JUVE-ATALANTA