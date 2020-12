Niente Ibra e Pandev, Tonali dal 1': le probabili

Alla lunga lista degli indisponibili di Maran si è aggiunto anche Pandev (lombalgia). Oltre a lui, fuori Biraschi, Zappacosta, Cassata, Zapata, Marchetti e Parigini. Le buone notizie riguardano i recuperi di Badelj e Criscito , anche se l’allenatore rossoblù per precauzione dovrebbe portarli inizialmente in panchina. Qualche chance in più, tra i due, per Criscito, soprattutto vista l’emergenza sugli esterni. Confermato il 4-4-2 con Masiello che si porta sull’esterno destro, a centrocampo Lerager in mezzo con Radovanovic. Davanti, con Scamacca, c’è Schomurodov.

Ibra ancora assente, in mezzo Tonali

La notizia principale è che Ibrahimovic non ci sarà: lo svedese non ha recuperato completamente dall’infortunio muscolare e allora Pioli preferisce non rischiare un’eventuale ricaduta. Assente anche Kjaer, con Kalulu nuovamente adattato e riproposto come centrale di difesa vista l’emergenza, all’esordio da titolare in A. A centrocampo Tonali prende il posto dell’infortunato Bennacer: proprio a Marassi contro il Genoa, ma con la maglia del Brescia, segnò nella passata stagione quello che è finora il suo unico gol in A. Sulla trequarti Castillejo preferito a Saelemaekers, l’intoccabile Calhanoglu e Leao, rilanciato da esterno sinistro. Centravanti Rebic, a caccia ancora del primo gol in stagione.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. All. Pioli