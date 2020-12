Una statistica evidenzia l'importanza di Saelemaekers per il Milan, assente nell'ultima giornata contro il Parma: in tutte le partite di Serie A in cui ha giocato i rossoneri non hanno mai perso. Tra i giocatori mai sconfitti in campionato nell'era dei tre punti, nessuno ha totalizzato più partite da imbattuto del belga. Il record assoluto di gare consecutive con un risultato positivo prima del 1° ko, però, è ancora lontano. Ecco la classifica completa

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI