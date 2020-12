A Torino in palio punti importanti per avvicinare la vetta. Morata si riprende la maglia da titolare, con Dybala che torna in panchina. I maggiori dubbi di Pirlo sulle fasce. Gasperini alle prese con il "caso Gomez": favorito Malinovskyi

Dopo aver conosciuto le rispettive avversarie degli ottavi di Champions, Juventus e Atalanta si sfidano in campionato nella partita che apre il mercoledì di A, alle 18.30. I bianconeri vengono da due vittorie di fila e puntano a ridurre la distanza dalla vetta, con il Milan attualmente a +4. La squadra di Gasperini, a 6 punti dalla Juve ma con una partita in meno, con una vittoria potrebbe virtualmente agganciare i bianconeri (se poi vincesse anche il recupero con l’Udinese).

Morata dal 1', ballottaggi sulle fasce approfondimento Pirlo: "Atalanta top club, serve concentrazione" Pirlo l’ha detto chiaramente: si tratta di un big match e la Juventus ne deve essere convinta, per scendere in campo con la giusta concentrazione. La certezza è il ritorno da titolare di Morata che si riprende il posto in attacco accanto a Ronaldo. Dybala, in gol contro il Genoa, parte dalla panchina. In difesa turno di riposo per Alex Sandro, i dubbi sono soprattutto a centrocampo dove l’unico certo del posto sembra essere McKennie, in grande forma e intoccabile in questo periodo. Dovrebbe rivedersi Arthur dal 1’, ballottaggi sulle fasce: Chiesa-Bernardeschi a sinistra (il primo in pole), Ramsey-Kulusevski a destra, con il gallese favorito. Pirlo lo ritiene molto importante, ma sa che va gestito e prenderà la decisione finale solo dopo la rifinitura. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo