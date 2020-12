Dare continuità ai successi contro Torino e Genoa e centrare il terzo successivo consecutivo in Serie A. è questo l’obiettivo della Juventus di Andrea Pirlo che mercoledì alle ore 18.30 è chiamata ad affrontare l’esame Atalanta allo Stadium (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Una sfida che l’allenatore bianconero presenta così ai microfoni di Juventus Tv: "Sarà una gara difficile contro una squadra molto forte che è ormai una realtà da diversi anni. Sarà una gara dura da giocare per quello che è il loro atteggiamento. Dovremo affrontarla come una top squadra. Non sono stupito dai risultati che sta ottenendo in campionato e in Champions, l’Atalanta è ormai una nuova grande realtà che va seguita e merita rispetto, allenata da un allenatore molto bravo cresciuto qui alla Juve e ha sempre fatto bene, raggiungendo i risultati grazie alle sue idee e a un modo di giocare molto marcato". Pirlo che analizza il momento della sua Juve: "La squadra è cresciuta nella convinzione e nella ricerca del risultato attraverso un atteggiamento aggressivo, nel cercare di recuperare la palla in maniera veloce. Dobbiamo migliorare sull’aspetto tecnico, sbagliamo ancora troppo tecnicamente nel corso della partita. Ai ragazzi chiedo concentrazione, che a volte manca nel corso della partita. Se non stiamo collegati 95 minuti poi le gare si complicano", ha proseguito Pirlo.