Le parole dell'allenatore nerazzurro sul caso Gomez alla vigilia del match contro la Juventus: "Si è già detto abbastanza, a questo punto parliamo anche di tutti gli altri. Da parte mia basta, io penso solo ad affrontare al meglio le partite. Se lo convocherò? Se non ci sono altri problemi..."

Nella 12^ giornata di campionato l'Atalanta andrà a Torino a sfidare la Juventus, ma a tenere banco in casa nerazzurra è sempre la questione legata alla frattura tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez dopo il duro confronto avvenuto nell'intervallo della gara di Champions contro il Midtjylland. Alla viglia del match contro i bianconeri, inevitabilmente in conferenza stampa Gasperini ha affrontato il discorso: "Mercoledì abbiamo giocato e vinto ad Amsterdam con il Papu in campo - ha detto l'allenatore -, domenica abbiamo battuto la Fiorentina senza di lui. Nel frattempo siamo stati sorteggiati con il Real Madrid negli ottavi di Champions e domani in campionato affronteremo la Juventus. Direi che c'è tanta carne al fuoco. Io devo pensare a tutto questo e a trovare la soluzione migliore per le partite. Voi fate tutte le considerazioni che volete, ma da parte mia basta. A questo punto, per rispetto di tutti, parliamo anche degli altri, da Gollini a Zapata. Per il resto sono stato chiaro, posso scegliere se far giocare uno o l'altro, se sostituire uno o l'altro. Non chiedetemi altro, direi che si è già detto abbastanza. Se il Papu sarà convocato? Da parte mia non cambia nulla, se non ci sono problemi di altro tipo...".

"Ilicic ancora in forse. Mi piace il percorso intrapreso dalla Juve" Non solo Gomez, Gasperini ha anche parlato delle condizioni di alcuni suoi giocatori, a partire da Ilicic: "Non so se può recuperare - ha chiarito -, fino a ieri non si è allenato perché ha dei problemi alla gola. Miranchuk invece è risultato negativo e oggi può fare il primo allenamento. Pasalic non è disponibile". Idee chiare sulla Juventus: "Hanno cambiato allenatore e aggiunto nuovi giocatori e devo dire che mi piace molto il percorso intrapreso da Pirlo, intendo come squadra. Erano già forti, ultimamente hanno vinto partite importanti come il derby e contro il Barcellona. Forse sarebbe stato meglio affrontarli prima... C'è la sensazione che ogni squadra si stia mettendo a posto, c'è più continuità. Rispetto a quella dell'anno scorso, sarà una gara diversa perché ci affrontiamo in un momento completamente differente. Era fine stagione, alle soglie della final eight di Champions, e noi eravamo secondi. Ora siamo solo alla 12^ giornata. Sarà una partita importante per misurarci: negli anni siamo cresciuti, le prime partite a Torino erano diverse da quelle dell'ultimo periodo. Contro squadre forti come la Juve bisogna sempre cercare di avere un piano A e un piano B".