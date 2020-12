Serie A, il calendario del prossimo turno

Nel weekend si gioca la 13^ giornata di Serie A. Tre gli anticipi del sabato, sette invece le sfide di domenica: alle 15 in campo tra le altre anche Milan e Inter, alle 18 e alle 20.45 i due big match tra Atalanta-Roma e Lazio-Napoli

Serie A sempre più protagonista e pronta a tornare nuovamente in campo nel weekend con la 13^ giornata. Dopo l’infrasettimanale, sarà dunque ancora lo spettacolo del nostro campionato a rubare le attenzioni dei tifosi. Si parte sabato 19 dicembre con tre anticipi: alle 15 Fiorentina-Verona, poi Sampdoria-Crotone alle 18 e la sera spazio alla Juve di Pirlo che sfida in trasferta il Parma. Domenica consueto appuntamento a ora di pranzo quando si gioca Torino-Bologna, poi alle 15 sono in programma 4 gare: Cagliari-Udinese, Benevento-Genoa, Sassuolo-Milan e Inter-Spezia. La domenica calcistica prosegue alle 18 col big match tra Atalanta e Roma, mentre la sera tocca alla Lazio sfidare il Napoli nell’altra gara di cartello della 13^ giornata.