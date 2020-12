Il portale specializzato Transfermarkt ha aggiornato il valore delle rose più preziose al mondo. Sette le squadre italiane presenti tra le prime 30 di questa speciale classifica, con Juve e Inter che restano fuori dalla top 10 e Napoli e Roma che perdono posizioni. In più c'è una novità anche sul podio. Ecco la graduatoria completa che, a parità di valore, "premia" chi ha meno giocatori in rosa: tra parentesi sono indicate le posizioni perse o guadagnate rispetto a un mese fa