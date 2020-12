De Roon a un tifoso: "Fallo da rosso? Hai ragione"

Un eccesso di foga stava per costargli caro: intervento in ritardo su Cuadrado e cartellino giallo da parte dell’arbitro Doveri al minuto 52 della sfida tra Juventus e Atalanta, finita poi 1-1. Un episodio di campo, quello che ha avuto come protagonista in negativo Marten De Roon, che poteva avere conseguenze disciplinari peggiori nei confronti del centrocampista nerazzurro. Una disamina che trova d’accordo anche lo stesso olandese, che dopo il match su Twitter ha risposto così in tutta onestà al messaggio di un tifoso atalantino che gli ha fatto notare come il suo intervento fosse andato ben oltre il limite regolamentare. "Buona performance, ma andavi espulso per quel tackle su Cuadrado", il tweet del tifosi. "Sono d'accordo. Ero in ritardo e sono entrato troppo duro. Ma spero sia chiaro che non l'ho fatto intenzionalmente. Le mie scuse a Cuadrado", la replica di De Roon che ha così colto l’occasione anche per scusarsi con il colombiano.