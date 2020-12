Fonseca: "Bene la classifica, ma strada è lunga"

La Roma vince ancora, Torino battuto all'Olimpico per 3-1. I giallorossi volano al terzo posto a pari punti dalla Juventus, a -3 dall'Inter e a -4 dal Milan. Soddisfatto Paulo Fonseca : "La cosa principale sono i tre punti, l'obiettivo era vincere una partita che non era facile – le parole dell'allenatore portoghese a Sky Sport - Ci siamo riusciti bene, siamo stati bravi e mi è piaciuto il fatto che abbiamo fatto tre gol e abbiamo vinto. Non abbiamo gestito al meglio la parte finale, potevamo tenere la palla ma abbiamo dato al Torino la possibilità di avvicinarsi alla nostra area. Non mi è piaciuto che abbiamo preso gol contro una squadra che giocava con un giocatore in meno. Classifica ? Siamo soddisfatti del punteggio e dalla posizione che occupiamo, però il campionato è ancora lungo. Ora pensiamo alla prossima partita, difficile, contro l'Atalanta".

"Vicinanza dei Friedkin fondamentale. Pellegrini un jolly"

vedi anche

Roma-Torino 3-1: gol e highlights

Fonseca sottolinea l'appoggio dei Friedkin: "È importantissimo il fatto che sono vicini alla squadra tutti i giorni, il loro sostegno è fondamentale e per me è molto positivo". Sui singoli, aggiunge: "È stato importante il ritorno di Mancini e quello di Smalling, sono soddisfatto. Pellegrini ha fatto un eurogol e una buona partita, come accaduto le altre volte. Ho deciso di non cambiargli la posizione, contro il Bologna aveva giocato bene sulla trequarti. Ma per me può giocare in diversi ruoli, ha fatto gol contro il Torino ma può riuscirci anche giocando più dietro". Intanto procede bene il recupero di Zaniolo: "Dobbiamo aspettare il tempo giusto per farlo tornare. Sta recuperando bene, ma dobbiamo rispettare i tempi".

Mkhitaryan: "Scudetto? Campionato strano, con tante squadre vicine"

Queste, invece, le parole di Mkhitaryan: "Abbiamo iniziato bene, poi nel secondo tempo abbiamo lasciato un po' di campo al Torino ma siamo felici per i tre punti. Ora recuperiamo, abbiamo due giorni per analizzarla e per preparare la sfida contro l'Atalanta. Sappiamo che non sarà facile, dobbiamo giocarcela. Scudetto? Ci sono tante partite da giocare, è ancora presto per parlarne. Il campionato è iniziato ed è un po' strano, tutte le squadre sono vicine. Pensiamo solo alle prossime partite".