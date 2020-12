Andrea Pirlo dovrà rinunciare al brasiliano Arthur per la trasferta di campionato al Tardini contro il Parma in programma sabato sera alle ore 20.45. Nel corso della gara pareggiata per 1-1 contro l’Atalanta – match che lo ha visto nuovamente titolare dopo le due panchine consecutive in campionato contro Torino e Genoa – il centrocampista della Juventus, infatti, ha riportato dopo un duro scontro con Romero una forte contusione alla coscia destra che verrà valutata nei prossimi giorni ma che sicuramente gli impedirà di partecipare al prossimo impegno di campionato contro il Parma. Arthur che per via del colpo subito è stato costretto a lasciare il campo a Rabiot dopo appena 27 minuti della gara contro l’Atalanta e, con ogni probabilità sarà proprio il francese a sostituirlo anche nella gara del Tardini.