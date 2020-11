Primo gol in nazionale e una prestazione di alto livello. Nella notte di gare di qualificazioni al Mondiale 2022, non emerge soltanto un grande Brasile, ma anche un Arthur pronto a conquistarsi il posto da titolare fisso nel centrocampo della Juventus. Una crescita costante dopo un inizio difficile, merito anche di Andrea Pirlo, come lo stesso ex Barcellona ha raccontato dopo la gara contro l'Uruguay ai microfoni di CBF TV: "Sapevo di dover migliorare e in questo senso Pirlo mi ha aiutato molto. E' un grande allenatore, che conosce le sensazioni che prova un calciatore in campo e sa come tirare fuori il meglio da ognuno di noi. Sta facendo un grande lavoro e da uno come lui ho tanto da imparare".