Roma-Torino, dove vedere la partita in tv

La Roma per dare continuità alla netta vittoria contro il Bologna (5-1) del turno precedente e per rimanere nelle zone alte della classifica (21 i punti ottenuti fino a questo momento), il Torino per svoltare dopo una prima parte di campionato difficilissima che lo ha visto ottenere solo 6 punti (due ko nelle ultime due gare). Il Torino ha la peggior difesa del campionato con 27 gol subiti, mentre la Roma potrebbe tenere la porta inviolata per quattro gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2014. Una sfida, quella che si giocherà giovedì sera tra giallorossi e granata, che chiuderà la 12^ giornata di campionato.