Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Ibra si ferma ancora e chiude il suo 2020. Napoli con due pedine (fondamentali) da sostituire. Nella Juve che affronta l'Atalanta scalpita l'ex Kulusevski, ma Pirlo perde Dybala. Inter con possibili rotazioni, ma con i rientri di Vidal e Brozovic. De Zerbi pronto a rilanciare Ciccio Caputo, Simone Inzaghi spera di recuperare Acerbi PROBABILI FORMAZIONI 13^ GIORNATA - I CAMPETTI

Volete un nuovo scossone alla classifica? Beh basta dare un’occhiata alle sfide di questo turno: l’infrasettimanale ha visto una serie non indifferente di pareggi ma tre scontri d’alta classifica possono rimescolare ulteriormente le carte. Inter che, tra le Big, ha l’impegno più semplice. Conte vuole proseguire nel filotto di vittorie mentre l’altra milanese vuole tornare al successo ma a Reggio Emilia non sarà semplicissimo. Occhio anche alle sfide nella parte medio bassa della classifica. Torino-Bologna è una gara da sono sbagliare per i granata ultimi insieme al Crotone Per tutte le notizie, e ce ne sono parecchie, ci affidiamo come sempre alla squadra di Sky Sport. I nostri inviati sono già pronti per i primi ‘rifornimenti’ di aggiornamenti. Ecco quindi la situazione delle 20 squadre di Serie A. Vi ricordiamo che le news sono in costante aggiornamento

FIORENTINA-VERONA, sabato ore 15 Fiorentina, 'solito' dubbio Callejon Prandelli recupera pezzi importanti del suo puzzle. In mediana torna a disposizione Erik Pulgar ma non è detto che possa scendere in campo dal primo minuto. Sempre doppia soluzione quanto a sistema di gioco ma la difesa a 4 dovrebbe essere la scelta finale. Castrovilli torna dall'inizio mentre il dubbio in attacco riguarda il ballottaggio tra Callejon e Bonaventura.

Verona, Barak squalificato. Di Carmine ko Per Juric ci sono scelte quasi obbligate in alcuni reparti. Il tecnico non avrà a disposizione Barak causa squalifica. In attacco assente anche Di Carmine. Tra le varie soluzioni ci sono l'impiego di Salcedo come punta, con Zaccagni e Colley alle sue spalle. Ilic si candida o per un posto in mediana o per uno sulla trequarti. Ceccherini non è al meglio. Dietro si candida quindi Lovato



SAMPDORIA-CROTONE, sabato ore 18 Sampdoria, Candreva convocato Sembrava che la diatriba dovesse risolversi con un'altra esclusione, invece la diplomazia blucerchiata è riuscita a sistemare le cose. Antonio Candreva torna nella lista dei convocati anche se difficilmente partirà dal primo minuto. A disposizione anche Keita. In attacco rientra Quagliarella supportato dal confermato Verre. A centrocampo Thorsby ha scontato il turno di squalifica ed è in pole per una maglia da titolare Crotone, rientri in difesa. Messias torna in attacco Reduce da due risultati utili consecutivi, il Crotone spera di continuare la striscia positiva. Stroppa recupera Magallan, che ha scontato un turno di squalifica. In mediana si candida Vulic. Tradotto: Messias può tornare a far coppia con Simy in attacco



PARMA-JUVENTUS, sabato ore 20:45 Parma, Pezzella in dubbio. Davanti torna Cornelius Qualche cambio per Liverani rispetto all'ultima uscita. Contro la Juventus dovremmo vedere un Parma più simile a quello che ha impattato in casa del Milan. Favorito in mediana quindi Hernani. A sinistra c'è Pezzella non al meglio, pronto a tornare dall'inizio Gagliolo. Il resto della difesa non dovrebbe cambiare. Altro dubbio riguarda Karamoh e Gervinho. I due potrebbero essere particolarmente stanchi. Non sarebbe sorprendente quindi vedere uno dei due partire dalla panchina

Juventus, Dybala indisponibile. Kulusevski scalpita Nulla di grave visto che è 'solo' un affaticamento ma Pirlo perde per questa partita Paulo Dybala. L'argentino, con tutta probabilità, tornerà convocabile per l'infrasettimanale. Dietro coppia di esterni formata da Danilo e Alex Sandro. Ramsey in pole per un posto sulla fascia sinitra. McKennie verso la conferma ma da centrocampista centrale. In porta dovrebbe toccare a Gigi Buffon



TORINO-BOLOGNA, domenica ore 12:30 Torino, Singo squalificato. Davanti c'è Bonazzoli? Dopo la rivoluzione in termini di formazione titolare contro la Roma, Giampaolo può forse tornare all'antico ma avrà sicuramente fuori causa lo squalificato Singo. Ansaldi invece non è ancora recuperato. Con l'eventuale conferma della difesa a tre Vojvoda e Rodriguez agiranno sulle corsie esterne di centrocampo. Il tandem in attacco potrebbe essere formato da Lukic e Belotti ma non è escluso che si ricorra a Bonazzoli con Lukic che a quel punto agirebbe da trequartista

Bologna, due dubbi per Mihajlovic In attacco difficilmente cambierà qualcosa per il Bologna di Mihajlovic. Gli avanti rossoblù sono contati e per ora non si può fare turnover. In mediana spera di conservare il posto Dominguez che però resta in ballottaggio con Medel. L'altro dubbio riguarda la difesa con Paz che potrebbe uscire dal radar dei titolari. Tomiyasu tornerebbe a far coppia con Danilo mentre a sinitra toccherebbe a Denswil



BENEVENTO-GENOA, domenica ore 15 Benevento, Schiattarella squalificato Gol e rosso. Così erano andate le cose per Pasquale Schiatterella contro la Lazio. L'espulsione costa chiaramente un turno di stop. Inzaghi pensa a Dabo come centrale di centrocampo. In difesa non si dovrebbe cambiare mentre sulla trequarti ci sono i soliti candidati: Iago, Falque e Insigne (con Improta sullo sfondo) per affiancare Caprari Genoa, Destro la certezza. Chi con lui?

La doppietta al Milan difficilmente lo vedrà uscire dall'XI titolare. La 'dote' portata alla causa da Destro gli permetterà di essere in campo dall'inizio anche a Benevento. Ballottaggio aperto per il compagno di reparto. Sia Shomurodov che Scamacca hanno giocato bene contro il Diavolo. Forse il secondo è più riposato e quindi in pole per giocare dall'inizio. In mediana ci sono tante soluzioni: Sturaro esterno sinistro (ma c'è anche il possibile ritorno di Criscito) oltre a Rovella e Behrmani al centro



CAGLIARI-UDINESE, domenica ore 15 Cagliari, in difesa torna Godin Si era negativizzato già da qualche giorno, per precuazione non era stato convocato nell'ultima sfida contro il Parma ma in questo weekend dovremmo tornare a vedere in campo Diego Godin. Di Francesco spera di recuparare Walukiewicz ma il ritorno dell'uruguaiano capita davvero a fagiolo. In attacco ballottaggio Pavoletti-Simeone. In mediana pronto a tornare dall'inizio Marin Udinese, rotazioni probabili tra centrocampo e attacco La sicurezza, a livello di formazione titolare, è la difesa con il trio Becao-Samir-Bonifazi che va verso la conferma. In mediana potrebbe rifiatare De Paul: attenzione però perchè la notizia può riguardare un minutaggio ristretto per l'argentino e non solo una temporanea esclusione dall'XI di partenza. Altri due indiziati di turnover sono Zeegelaar e Arslan. In attacco niente Nestorovski ma Lasagna, Pussetto e Deulofeu sono in lizza per due maglie



INTER-SPEZIA, domenica ore 15 Inter, recuperati Brozovic e Vidal Buone nuove da Appiano. Conte ha ritrovato in gruppo sia Brozovic che Vidal. Probabile che solo uno dei due possa partire dall'inizio (se non altro per diversificare il rischio di eventuali ricadute). Gara da turnover ma non certo pesante. Dietro si candiano Ranocchia e D'Ambrosio. In mediana c'è anche la candidatura di Sensi. Perisic invece dovrebbe rientrare sulla corsia sinistra. Spezia, Chabot squalificato Rispetto alla gara col Bologna c'è di sicuro un cambio forzato: Chabot è squalificato ed Erlic è in pole per sostituirlo. Dubbi in mediana: il trio visto qualche giorno fa si è ben destreggiato ma Pobega e Ricci sono seri candidati per una maglia. In attacco ballottaggio Farias-Agudelo



SASSUOLO-MILAN, domenica ore 15 Sassuolo, assenza pesante in mediana Ex di turno ed elemento tra i più in forma della squadra di De Zerbi. Manuel Locatelli però sarà uno degli assenti della sfida del Mapei. Il centrocampista è infatti squalificato e dovrà quindi lasciare il posto a uno tra Bourabia e Obiang. L'altro posto in mediana spetterà a Lopez visto il rientro di Djuricic sulla trequarti. In attacco Caputo è subentrato nell'ultimo turno. Possibile che questa volta parta da titolare ma occhio alla staffetta con Raspadori. Il 'Ciccio nazionale' potrebbe aver ancora bisogno di carburare definitivamente Milan, Ibra saluta anzitempo il 2020 Altro giro e altro infortunio. Prima la buona notizia con Ibra che era tornato in gruppo, poi quella cattiva con l'esito della risonanza che ci ha detto che il 2020 dello svedese si è già chiuso. Il giocatore verrà valutato tra almeno 10 giorni. Davanti quindi ci sarà Rebic. Dietro conferma per Kululu mentre Hernandez torna titolare. Saelemaekers in vantaggio su Castillejo. Hauge spera di sopravanzare Leao



ATALANTA-ROMA, domenica ore 18 Atalanta, stessi 11 di Torino? Con Toloi che è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni, restano ai box solo Caldara, Ruggeri e Pasalic. A livello di formazione titolare, le ultime da Zingonia dicono che Gasperini potrebbe schierare contro la Roma gli stessi XI iniziali visti a Torino contro la Juve. Gomez ancora dalla panchina così come Muriel e Miranchuk Roma, Pellegrini confermato 'alto' La squalifica di Pedro aveva constretto Fonseca a trovare un'alternativa. La vittoria contro il Torino aveva visto tra i migliori Pellegrini che aveva agito da trequartista. Ora Pedro è a disposizione ma a Bergamo si va verso la conferma di un Pellegrini alto con Mkhitaryan. In mediana invece spazio a Cristante. Mancini torna titolare. A destra favorito Karsdorp