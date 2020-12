Il centrocampista giallorosso ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che lo ritrae in compagnia dello storico capitano della Roma. I due hanno pranzato insieme, ma non era la prima volta che si incontravano. Già a febbraio, Villar aveva infatti postato un'immagine insieme a Francesco Totti

Un inizio di stagione positivo, che gli ha permesso di vestire la maglia da titolare anche nelle ultime due gare di campionato, e nella giornata di venerdì anche un incontro decisamente particolare: Gonzalo Villar , centrocampista classe '98, ha infatti pubblicato un'immagine sul proprio profilo Instagram che lo raffigura in compagnia di Francesco Totti . Parole che lasciano trasparire un'evidente emozione, quelle che accompagnano la foto: "Sono senza parole per aver potuto condividere un pranzo con te, leggenda ".

Si erano già incontrati a febbraio

Non è la prima volta però che i due si incontrano, visto che già nello scorso mese di febbraio Villar aveva postato una propria immagine in compagnia di Totti. All'epoca il centrocampista della Roma era ancora un giovane che aveva collezionato soltanto 21 minuti in maglia giallorossa e ancora alla ricerca di una possibilità per dimostrare tutto il proprio valore. Oggi la condizione di Villar all'interno delle gerarchie di Fonseca è sensibilmente cambiata, come testimoniano le già 16 presenze collezionate tra campionato ed Europa League in questa stagione.