Dopo i due pareggi in rimonta consecutivi contro Parma e Genoa arrivano buone notizie in casa Milan dall'allenamento del venerdì mattina: la seduta è stata infatti svolta interamente da Zlatan Ibrahimovic, tornato ad allenarsi in gruppo e quindi pronto probabilmente a rientrare nella lista dei convocati dopo quasi un mese d'assenza, a causa dell'infortunio muscolare subito contro il Napoli. Ancora non c'è la certezza che l'attaccante svedese possa essere convocato da Stefano Pioli per la difficile trasferta sul campo del Sassuolo (domenica, ore 15), ma gli ultimi segnali sono decisamente incoraggianti. In questo senso sarà decisivo l'ultimo allenamento, che si svolgerà sabato mattina, prima della partenza in direzione Reggio Emilia, per capire se Ibra sarà a disposizione ed eventualmente se sarà già pronto per scendere in campo dal primo minuto o soltanto a partita in corso.