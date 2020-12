Serie A, numeri e curiosità della 13^ giornata

I precedenti sono nettamente favorevoli alla Juventus, che ha vinto 24 volte in totale in Serie A. 10 i successi del Parma, 16 i pareggi. Equilibrio nelle gare giocate in casa dei gialloblù: 7 vittorie del Parma, 8 dei bianconeri e 10 pareggi. La Juve ha vinto 6 delle ultime 8 gare giocate contro il Parma in A, incluse le ultime due trasferte di fila. Inoltre, in tre degli ultimi sei match casalinghi in Serie A, il Parma non è riuscito ad andare a segno contro la squadra bianconera, quella contro la quale ha la peggior percentuale di vittorie casalinghe nel massimo campionato (28%).

Sfida numero 5 in Serie A e precedenti che sorridono al Crotone: due vittorie per i calabresi, contro un successo della Sampdoria e un pareggio. Nell'ultimo match disputato contro i blucerchiati al Ferraris, però, per i rossoblù è arrivata la sconfitta più pesante nel massimo campionato: 5-0. La Samp cercherà di invertire una tendenza casalinga negativa: nessuna squadra ha fatto in casa meno punti (1) di quella di Ranieri da inizio novembre in Serie A.

Dopo gli ultimi risultati negativi la Fiorentina cerca riscatto contro il Verona, una squadra che non riesce a battere al Franchi dal 2013: negli ultimi quattro incroci a Firenze per i viola sono arrivati due pareggi e due sconfitte. La Fiorentina è inoltre la squadra contro la quale il Verona ha vinto il maggior numero di partite in Serie A, 14, e contro la quale ha segnato il maggior numero di gol, 64. I gialloblù hanno vinto le ultime due partite esterne in campionato: soltanto una volta, nel 1984, hanno raccolto tre successi di fila fuori casa in Serie A.

Torino-Bologna, domenica 20 dicembre, ore 12:30

vedi anche

100 anni di Cagliari, “Més que un club”

Bilancio in Serie A in equilibrio pressoché totale: nei 124 precedenti, 44 vittorie del Torino, 43 successi del Bologna e 37 pareggi. Il Toro è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Bologna, che è la squadra contro la quale i granata hanno raccolto il maggior numero di vittorie interne in Serie A (32) dopo la Fiorentina. Inoltre il Torino ha sempre segnato almeno un gol contro i rossoblù in 26 delle ultime 27 gare in casa: non rimane a secco dal 1980. Nel Bologna, partita da ex per Sinisa Mihajlovic: l'allenatore ha guidato i granata in Serie A per 57 partite dal 2016 al 2018, con una media punti di 1,37 a partita.

Benevento-Genoa, domenica 20 dicembre, ore 15

Soltanto due i precedenti in Serie A tra le due squadre, che hanno conquistato un successo ciascuno. Entrambi i confronti sono terminati 1-0 per la squadra che giocava in casa. Il Genoa ha un buon trend con le neopromosse: i rossoblù hanno vinto 4 delle ultime 7 partite disputate contro squadre provenienti dalla Serie B. Sia Genoa che Benevento sono due delle cinque squadre che finora hanno meno del 45%del possesso palla medio a partita in questa Serie A.

Cagliari-Udinese, domenica 20 dicembre, ore 15

Incontro numero 51 in Serie A tra i due club e precedenti particolarmente favorevoli all'Udinese (25 vittorie contro le 11 dei rossoblù, 14 i pareggi). Il Cagliari ha perso le ultime 4 gare di Serie A contro i bianconeri. Soltanto una volta, tra il 1996 e il 2005, i rossoblù hanno infilato una striscia di ko consecutivi più lunga contro i friulani (7). Il Cagliari è la seconda squadra contro la quale l'Udinese ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: la prima è l'Atalanta. Le due squadre si sono già affrontate 5 volte nel mese di dicembre nel massimo campionato: ha sempre vinto l'Udinese segnando sempre almeno due gol.

Inter-Spezia, domenica 20 dicembre, ore 15

Sfida del tutto inedita in Serie A. L'incontro più recente tra le due squadre risale a 31 anni fa, agosto 1989, nel primo turno di Coppa Italia: vittoria 1-0 dei nerazzurri di Trapattoni grazie al gol di Klinsmann. L'Inter ha vinto 15 delle ultime 19 gare giocate a San Siro contro squadre neopromosse e lo Spezia sarà la quinta avversaria ligure dei nerazzurri nel massimo campionato: contro club di questa regione l'Inter ha vinto 12 delle ultime 13 partite disputate.

Sassuolo-Milan, domenica 20 dicembre, ore 15

Nelle prime gare della sua storia contro il Milan il Sassuolo sembrava essere una vera e propria bestia nera per i rossoneri, avendo vinto 4 delle prime 6 gare disputate in Serie A. Nelle successive 8, però, sono arrivate 6 vittorie del Milan e 2 pareggi, che hanno portato il bilancio nettamente a favore dei rossoneri. In 4 delle ultime 7 partite contro il Milan, inolte, il Sassuolo non è mai riuscito ad andare in gol. Il Milan, attualmente capolista, è reduce da due pareggi di fila: i rossoneri non rimangono a secco di vittorie per tre gare da gennaio 2020. Attenzione a Domenico Berardi, che ha nel Milan la sua vittima preferita in Serie A: 8 gol in 12 presenze contro i rossoneri per l'attaccante del Sassuolo.

Atalanta-Roma, domenica 20 dicembre, ore 18

Gara storicamente ricca di gol: la Roma - in vantaggio nei precedenti - è infatti la squadra contro la quale l'Atalanta ha segnato il maggior numero di reti in Serie A, 132, almeno 2 in ciascuno degli ultimi 5 incroci. I nerazzurri sono imbattuti contro i giallorossi in 10 delle ultime 11 sfide nel massimo campionato (5 vittorie e 5 pareggi). La squadra di Gasperini, però, in questa Serie A ha vinto solo due delle cinque partite giocate in casa. Nelle ultime 7 sfide contro l'Atalanta, Edin Dzeko ha preso parte a 6 gol: 5 reti e 1 assist.

Lazio-Napoli, domenica 20 dicembre, ore 20:45

Nel posticipo della 13^ giornata di Serie A la Lazio proverà a invertire una tendenza negativa contro il Napoli. I biancocelesti hanno infatto vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro i campani (1 pareggio e 8 sconfitte). Dalla stagione 2010/11, inoltre, il Napoli è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol alla Lazio: 46, 2.3 in media a partita. Il Napoli, reduce dal ko con l'Inter, non perde due gare di fila in Serie A dallo scorso gennaio. La squadra di Gattuso ha la miglior difesa esterna del campionato: escludendo i 3 gol a tavolino con la Juventus, hanno segnato agli azzurri un gol ciascuno soltanto Benevento e Inter. Ciro Immobile ha segnato in tutte le sue ultime quattro gare giocate contro il Napoli: da quando la vittoria vale tre punti, soltanto Francesco Totti è andato in gol più volte consecutivamente contro i campani (6 tra il 1998 e il 2009).