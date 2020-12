Probabili formazioni di Parma-Juventus

Il sabato di Serie A si chiude allo stadio Tardini di Parma , dove la squadra di Fabio Liverani attende la Juventus di Andrea Pirlo. Di fronte due squadre che arrivano da un pareggio nel turno infrasettimanale: reti bianche contro il Cagliari per gli emiliani, 1-1 allo Stadium contro l'Atalanta per i bianconeri. I precedenti sono favorevoli alla Juve , che ha vinto 24 volte in totale in Serie A. 10 i successi del Parma, 16 i pareggi. Equilibrio nelle gare giocate in casa dei gialloblù: 7 vittorie del Parma, 8 dei bianconeri e 10 pareggi. Fischio d'inizio alle 20.45 (diretta su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky) .

Liverani dovrebbe proporre qualche variazione rispetto alla squadra che mercoledì ha pareggiato 0-0 contro il Cagliari. In mediana va verso il rientro Hernani (panchina per Scozzarella) mentre a sinistra in difesa Gagliolo è favorito su un acciaccato Pezzella. Possibile conferma per Osorio accanto a Bruno Alves. In attacco Inglese è favorito su Cornelius al centro. Karamoh e Gervinho accusano segnali di stanchezza ma dovrebbero partire dal primo minuto.

Pirlo senza Dybala. In porta c'è Buffon. Kulusevski scalpita

Pirlo: "Ancora rabbia per il pari con l'Atalanta"

Out Dybala per un leggero affaticamento (l'argentino potrebbe recuperare per martedì contro la Fiorentina), in attacco si va verso la conferma di Morata accanto a Cristiano Ronaldo. Non è però da escludere però che accanto a CR7 ci possa essere Kulusevski, ex della partita. Possibile il rientro di Ramsey nel 4-4-2 di partenza, con Chiesa confermato a destra e la coppia Bentancur-McKennie in mezzo al campo. In difesa possibile turno di riposo per Cuadrado, con Danilo che torna a destra e Alex Sandro a sinistra. La novità è in porta, dove Buffon va verso una maglia da titolare. Fuori dai convocati per infortunio anche Arthur, Chiellini e Demiral.

JUVENTUS (4-4-2) la probabile formazione: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo