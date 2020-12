Sassuolo-Milan, dove vedere la partita in tv

Dopo i due pareggi consecutivi in rimonta contro Parma e Genoa, il Milan proverà a tornare alla vittoria sul campo del Sassuolo, per non rischiare di subire il sorpasso in vetta alla classifica a pochi giorni dalla sosta natalizia. Partita tutt'altro che semplice però per gli uomini di Stefano Pioli, che sulla propria strada troveranno una formazione in grado di perdere in una sola occasione (contro l'Inter) nelle prime 12 giornate e di posizionarsi al quinto posto della classifica, a pari punti con il Napoli.