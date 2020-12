"Ilicic o Muriel? In attacco abbiamo tante opzioni"

Adesso però è tempo di concentrarsi sul Bologna e sulla possibile formazione da schierare nel match del Dall'Ara. I dubbi sono soprattutto in attacco: "Abbiamo avuto un periodo nel quale Malinovskyi, Ilicic e Pasalic non erano a disposizione, ora li stiamo recuperando tutti. Anche Miranchuk è disponibile e con il recupero di tutti questi giocatori abbiamo diverse opzioni in attacco. Ho sempre cercato di schierare squadre offensive e avere questi calciatori ci aiuta". Gasperini ha poi analizzato il momento di Ilicic e Muriel, entrambi protagonisti contro la Roma e che si contendono una maglia da titolare per la prossima sfida: "E' una scelta che devo fare dopo l'ultimo allenamento, perchè la gara è molto ravvicinata rispetto all'ultima giocata. Josip contro la Roma l'ho visto bene e magari fosse sempre così. L'importante è che lui sia sempre dentro la squadra e non si demoralizzi per una, due giocate che non riescono. Deve essere forte mentalmente, è questo che gli chiedo. Muriel sta bene e sta facendo cose importanti per la squadra. Spero che questo lo possa gratificare".