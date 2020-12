La trattativa era ben avviata , adesso è arrivata anche la chiusura: Joakim Maehle sarà presto un nuovo giocatore dell'Atalanta . Praticamente tutto fatto tra il club nerazzurro e il Genk , per un' operazione che - con i bonus - supererà i 10 milion i di euro. L'esterno danese classe '97 giocherà con il club belga la sua ultima partita il prossimo 27 dicembre (contro il Waasland-Beveren in Jupiler League), poi sarà pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia. Siamo alle firme tra le due società , che già in passato hanno chiuso altre operazioni: dopo gli affari che hanno visto trasferirsi in nerazzurro Castagne e Malinovskyi, adesso è il turno di Maehle.

Nuova freccia per Gasp

Una buona notizia per Gian Piero Gasperini, che si prepara dunque ad abbracciare il primo rinforzo della sessione invernale di calciomercato. Già in passato l'Atalanta aveva seguito Maehle, ma dopo questa prima parte di stagione il club del presidente Percassi ha deciso di spingere per avere un ulteriore innesto sulle fasce, anche in considerazione dello scarso impiego di Cristiano Piccini (1 presenza) e Fabio Depaoli (6 apparizioni). Maehle, che nasce terzino ma ricopre con naturalezza tutti i ruoli sulla fascia destra, potrebbe essere il ricambio giusto per Hateboer e dare altre alternative al Gasp, che potrà contare su un giocatore di talento ed esperienza (già 6 presenze con la Nazionale maggiore della Danimarca). In questa stagione, in Belgio, il classe '97 ha raccolto 16 presenze in campionato con il Genk, segnando anche 1 gol e servendo 4 assist. Adesso potrà misurarsi con la Serie A: l'Atalanta lo aspetta.