Serie A, le partite e gli orari della 14^ giornata

Ultima giornata del 2020, l'anno solare si chiude con il 14° turno di Serie A. Una due giorni di campionato importantissima, soprattutto per l'alta classifica. Il big match è certamente quello di San Siro tra Milan e Lazio, con i biancocelesti che proveranno a rompere l'imbattibilità della capolista. I rossoneri scenderanno in campo già sapendo i risultati di Juventus e Inter. I bianconeri, infatti, saranno impegnati contro la Fiorentina in uno degli anticipi del martedì (l'altro è Crotone-Parma), mentre i nerazzurri apriranno il programma del mercoledì facendo visita all'Hellas Verona (ore 18.30). Alle 20.45 riflettori puntati anche sul Diego Armando Maradona per Napoli-Torino e sull'Olimpico per Roma-Cagliari, l'Atalanta va invece a Bologna. A Marassi c'è un interessante Sampdoria-Sassuolo, in chiave salvezza importanti le sfide Udinese-Benevento e Spezia-Genoa.