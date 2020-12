Una netta battuta d’arresto per la Juventus di Andrea Pirlo, sconfitta in casa dalla Fiorentina, nella giornata in cui è arrivata la sentenza del Coni sulla partita col Napoli. "Non deve essere un alibi. Non possiamo far nulla, non abbiamo nessun problema a rigiocare, mi dispiace per le squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir nulla anche con più giocatori fuori a causa del virus. Non mi è sembrato giusto per le altre, che hanno dimostrato grande correttezza" ha detto subito l’allenatore intervistato da Sky Sport. "Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato fin dai primi passaggi. Quando si entra così si va incontro a brutte figure com'è successo, al di là degli episodi. Può capitare di avere la testa alle vacanze, siamo entrati molli e non possiamo permettercelo. Siamo rimasti in dieci e così è stato ancora più difficile da recuperare, non si può discutere troppo di tecnica e di tattica" ha proseguito. Alcune decisioni arbitrali potrebbero aver penalizzato i bianconeri: "Le immagini sono chiare, l'espulsione di Cuadrado è netta. Ci sono stati altri episodi ma non li voglio commentare: sono sotto gli occhi di tutti. Nel secondo tempo, a parità di uomini e con un rigore a favore sarebbe stata una partita diversa. Ogni tanto capita di non essere al 100%, abbiamo regalato un gol e un giocatore, nella ripresa siamo entrati bene e poteva andare meglio. Ora si va in vacanza qualche giorno per recuperare le energie, poi ripartiamo con la stessa voglia analizzando gli errori fatti finora".