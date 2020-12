Inzaghi: "Out Leiva, Acerbi, Parolo e Lulic"

Una vittoria per chiudere al meglio il 2020 e continuare la risalita in classifica. Lazio impegnata contro il Milan a San Siro nel turno infrasettimanale valido per la 14^ giornata di campionato, una sfida che Simone Inzaghi ha presentato così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il nostro obiettivo è quello di dare continuità all’ottima prova offerta contro il Napoli. Dobbiamo provare a mettere in campo una prestazione importante contro la prima della classe, contro la squadra più in forma del campionato. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati". L'allenatore biancoceleste dovrà fare i conti con diverse defezioni: "Nella partita di domani mancheranno Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares, mentre Correa è da valutare". E proprio da Correa, out contro il Napoli per un fastidio fisico al polpaccio, arrivano buone notizie per Inzaghi: l’attaccante infatti si è allenato regolarmente con la squadra e potrebbe anche essere impiegato dal primo minuto al fianco di Immobile.