Pioli spera di recuperare Tonali e Rebic, che verranno valutati in mattinata. A centrocampo Krunic giocherà al posto dello squalificato Kessié. Inzaghi non convoca Acerbi e pensa a come sciogliere due ballottaggi in difesa e in attacco.

L'ultimo big match del 2020 andrà in scena mercoledì sera a San Siro. Si affrontano infatti il Milan capolista e la Lazio, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale in Champions League e protagonista di una splendida vittoria sul Napoli nell'ultimo turno. Sfida dunque che promette spettacolo tra due squadre che, per motivi differenti, non possono permettersi di sbagliare: i rossoneri per chiudere l'anno solare in vetta alla classifica, i biancocelesti per non perdere terreno dalla zona Champions League (attualmente distante tre lunghezze). Pioli arriva al match di San Siro in grande emergenza, mentre Inzaghi sembra intenzionato a confermare in blocco la formazione che ha sconfitto il Napoli nel posticipo dell'ultimo turno. Queste le probabili formazioni di Milan-Lazio.

Milan, Krunic al posto di Kessié approfondimento Pioli: "Siamo forti ma vogliamo migliorare ancora" Dalle parole di Pioli in conferenza stampa trapela ottimismo per quanto riguarda Tonali e Rebic, le cui condizioni verranno valutate in mattinata (visto che si gioca la sera) ma "oggi stavano abbastanza bene", ha fatto sapere l'allenatore rossonero. Lo squalificato Kessié lascia però un buco che verrà colmato da Krunic. Al suo fianco, nel consueto 4-2-3-1, farà di tutto per esserci Tonali, ma in caso di forfait potrebbe essere arretrato Calhanoglu. Meno problematica sarebbe l'assenza di Rebic, viste le buone condizioni di Leao che giocherà da punta al posto dell'infortunato Ibra. In difesa confermato Kalulu centrale al posto dell'indisponbile Kjaer.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli