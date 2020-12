Probabili formazioni di Crotone-Parma

La 14^ giornata di Serie A si apre con la sfida dello Scida tra i calabresi, a caccia di punti per abbandonare l'ultimo posto in classifica, e i gialloblù, reduci dal pesante ko contro la Juventus. Stroppa si affida ancora una volta a Simy, qualche cambio per Liverani, che dovrebbe puntare su Inglese. Calcio d'inizio alle 18:30 diretta su DAZN1 (canale 209 di Sky) PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA - I CAMPETTI

Uno scontro diretto in chiave salvezza per concludere al meglio il 2020. Match da non sbagliare per Crotone e Parma, che si sfidano allo Scida nel match che quest'oggi alle 18:30 (diretta su Dazn 1, canale 209 del telecomando Sky) apre la 14^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: i calabresi hanno perso sul campo della Sampdoria e vanno a caccia di una vittoria per abbandonare l'ultimo posto in classifica, i gialloblù nell'ultimo turno sono stati nettamente battuti in casa dalla Juventus e puntano a riprendere il cammino per incrementare il vantaggio (attualmente 5 punti) sulla zona retrocessione.

La probabile formazione del Crotone 14^ GIORNATA Rebus centrocampo per Pioli, Ilicic torna titolare Non molti dubbi per Giovanni Stroppa, che nel match contro i gialloblù sarà costretto a fare a meno dello squalificato Marrone in difesa. Per questo nella linea a tre davanti a Cordaz dovrebbe esserci Golemic insieme a Luperto e Magallan. Assenza anche in mezzo al campo: niente da fare per Benali, che non dovrebbe farcela nemmeno in questo caso. Spazio dunque a Petriccione da play, con Molina ed Eduardo interni. Sulle fasce Pereira e Reca. Peso dell'attacco sempre sulle spalle di Simy: insieme a lui Junior Messias. CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Simy, Messias. All: Stroppa