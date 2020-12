La Roma si appresta ad affrontare all'Olimpico il Cagliari nell'ultima gara del 2020, con l'obiettivo di cancellare la pesante sconfitta subita contro l'Atalanta nell'ultimo turno. Alla vigilia del match, Paulo Fonseca in conferenza stampa ha dato qualche indizio sulla possibile formazione che scenderà in campo contro i rossoblù: "Ci sono tante partite e farò qualche cambio rispetto all'ultima gara per vincere contro il Cagliari. Vedremo chi scenderà in campo, ma sicuramente vedremo qualcuno tra Calafiori, Kumbulla e Villar. Pedro? Non ha nessun problema fisico, domani giocherà". Chi invece non sarà a disposizione è Leonardo Spinazzola, come confermato dallo stesso allenatore, che sul ballottaggio in porta tra Mirante e Pau Lopez ha risposto così: "Se qualcuno sbaglia sono io il principale responsabile. Ho grande fiducia in entrambi i portieri. Mi aspetto una partita difficile domani, come tutte le gare di Serie A, ma vogliamo giocare bene e vincere".