Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

I bianconeri affrontano i viola per rimanere in scia di Milan e Inter. Pirlo punta su Ronaldo e Morata, Chiesa in campo contro la sua ex squadra: panchina per Kulusevski. Nella Fiorentina Ribery ancora titolare: insieme a lui Prandelli sceglie Vlahovic. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA - I CAMPETTI

Una sfida affascinante per chiudere il 2020 delle due squadre: nel secondo anticipo della 14^ giornata di Serie A Juventus e Fiorentina si affrontano all'Allianz Stadium di Torino. Momenti differenti per i due club: i bianconeri sono reduci dal netto 4-0 sul campo del Parma e cercano una vittoria per continuare a rimanere attaccati in classifica a Milan e Inter, in questo rispettivamente avanti di 4 e 3 punti; i viola in campionato non vincono da quasi due mesi (l'ultimo successo è datato 25 ottobre, 3-2 contro l'Udinese) e sono a soli 4 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Squadre in campo alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A.

La probabile formazione della Juventus JUVENTUS Pirlo: "Juve in netta crescita. Dybala sta meglio" Qualche cambio di formazione per Andrea Pirlo, a partire dalla porta. A differenza di quanto accaduto a Parma, infatti, tra i pali tornerà Szczesny. Un altro degli assenti nell'undici iniziale al Tardini prenderà nuovamente posto tra i titolari: è Cuadrado, pronto a presidiare la fascia destra con Danilo sul versante opposto. Inamovibile la coppia centrale formata da De Ligt e Bonucci, così come McKennie a centrocampo. Insieme all'americano, in mediana spazio a Bentancur e Rabiot, con l'ultimo posto occupato da Chiesa, che dovrebbe giocare dall'inizio contro la sua ex squadra: panchina per Kulusevski. In attacco il solito tandem formato da Morata e Cristiano Ronaldo. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All: Pirlo