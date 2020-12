Leonardo Bonucci non si nasconde dopo il ko interno della Juventus, uno 0-3 pesante all'Allianz Stadium contro la Fiorentina che chiude nel peggiore dei modi il 2020 dei campioni d'Italia. Il capitano bianconero, incappato in una serata particolarmente negativa, ci ha messo la faccia con un post sui social: "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c'è nulla da aggiungere". La Juve ha perso la sua prima partita in campionato, la seconda in stagione dopo il ko in Champions contro il Barcellona.