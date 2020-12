Pioli: "Il fuoco dentro sta facendo la differenza"

L'allenatore rossonero dopo il 3-2 sulla Lazio: "Stiamo prendendo tanto dalle nostre prestazioni e dall'ambiente, giochiamo con il fuoco dentro. 2020 fantastico, non abbiamo vinto niente ma la classifica di quest'anno ce la teniamo stretta. Con Ibra in campo siamo più forti ma ho tanti giocatori importanti, che non cambierei per nessuno al mondo". Sul rinnovo di Calhanoglu: "Non penso ci siano problemi, sono sicuro che la sua volontà sia quella di rimanere. Società, area tecnica e giocatore vogliono la stessa cosa"

Il Milan vince anche senza Ibrahimovic: "Non posso dimenticare quanto Zlatan abbia dato alla squadra e a me stesso. Trovarmi a parlare e a lavorare con una persona intelligente come lui ha fatto crescere anche me. Siamo sicuramente più forti con Ibra in campo, ma il fatto di aver vinto anche senza lui è stato un segnale importante. Vuol dire che abbiamo dei giocatori forti, che non cambierei per nessuno al mondo. La mia squadra non mi sorprende più. Non ho parlato delle assenze perché, nonostante ci siano fuori elementi importanti, abbiamo tanti giocatori forti. Abbiamo sofferto, ma le occasioni per vincere la partita le abbiamo avute noi e abbiamo vinto una gara importante contro una squadra forte". Si chiude un 2020 positivo per il Milan, imbattuto nel post lockdown: "Voto altissimo per quest'anno. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, dalla qualificazione in Europa League al primo posto. Per ora non abbiamo portato a casa niente, solo la consapevolezza di aver trovato un modo di lavorare e di sentirsi parte di un club molto prestigioso. L'anno scorso finì con una brutta sconfitta a Bergamo, da quel momento abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo costruito qualcosa di davvero importante".