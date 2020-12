Il calendario del prossimo turno: 15^ giornata

Dopo la sosta natalizia, il campionato ripartirà il 3 gennaio 2021. Ad aprire il quadro del 15° turno il lunch match tra Inter e Crotone, poi ben sette gare alle 15. Il Milan a Benevento alle 18, in posticipo la Juventus ospiterà l'Udinese. Il programma completo

Soltanto una breve sosta per le festività natalizie, poi sarà nuovamente tempo di campionato. La Serie A ripartirà nella prima domenica del nuovo anno, il 3 gennaio 2021, con tutte e dieci le gare della 15^ giornata in programma nella stessa data. Si partirà con il lunch match di San Siro, dove l'Inter ospiterà il Crotone. Nel pomeriggio, alle 15, saranno ben sette le sfide in calendario: su tutte spicca Atalanta-Sassuolo, interessanti anche le trasferte di Napoli e Lazio sui campi rispettivamente di Cagliari e Genoa. Alle 18 sarà il turno del Milan, che andrà a Benevento, mentre il quadro verrà chiuso dal posticipo tra Juventus e Udinese. Ecco il programma completo del 15° turno di Serie A, il primo del 2021.