Un premio che Cristiano Ronaldo conosce bene, avendolo già vinto per 6 volte in carriera, compresi gli ultimi 4 consecutivi. A Dubai si assegnano i Globe Soccer Awards e il campione portoghese è tra i candidati nella categoria "miglior giocatore" anche per il 2020. Ma c'è di più: perché quest'anno il premio raddoppia, e verrà assegnato anche quello al miglior giocatore, allenatore e squadra "del secolo", scegliendo tra i protagonisti degli ultimi 20 anni. Ecco tutte le categorie e i candidati