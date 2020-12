Stacanovisti del campo. Inesauribili, quasi mai fuori. Ma chi è il leader della classifica dell'anno solare di Serie A per minuti giocati? La risposta da Opta. Non ci sono solo portieri, ma anche tanti "insostituibili" di movimento. Nessuno ha disputato tutti i minuti possibili, ma in quattro hanno saltato appena una partita in tutto il 2020!