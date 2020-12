Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021. "Non salterà nemmeno una partita", ha precisato il conduttore Amadeus. Per lo svedese, che rientrerà a Milano in queste ore, è prevista per mercoledì una visita di controllo: l'obiettivo è essere in campo il 18 gennaio per la sfida con il Cagliari IBRA COMPRA UN BOSCO DA 3 MILIONI Condividi:

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo. Ad annunciarlo è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana. Lo svedese, 39 anni, sarà dunque sul palco dell'Ariston nelle cinque serate in calendario. "Non salterà nessuna partita del Milan", ha precisato Amadeus durante la conferenza stampa del programma di Capodanno "L'anno che verrà". I rossoneri però giocheranno il 3 marzo alle 20.45 a San Siro contro l'Udinese, nella seconda serata della kermesse. Ibra si va ad aggiungere ad altri grandi calciatori, nel passato ospiti a Sanremo: tra loro Totti, Cassano e Roberto Baggio.

Ibrahimovic, mercoledì la visita di controllo Ibra rientrerà in Italia in queste ore e mercoledì sarà sottoposto a una visita di controllo per verificare la gravità dell'infortunio muscolare che lo tiene lontano dal rettangolo verde da oltre un mese. Lo svedese effettuerà l'esame che era stato rimandato 10-12 giorni fa per capire l'entità del danno e soprattutto per valutare i tempi di recupero. Ibra non gioca dallo scorso 22 novembre, quando si infortunò al flessore della gamba sinistra nel match vinto contro il Napoli. L'obiettivo è quello di tornare in campo il prossimo 18 gennaio nella trasferta di Cagliari.