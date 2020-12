Cose da Ibra: compra un bosco da 3 milioni di euro

Un investimento importante quanto singolare, in perfetto stile Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, infatti, ha acquistato un'area boschiva ad Åre, località di montagna nei pressi del confine tra Svezia e Norvegia, abitualmente frequentata dalla famiglia reale svedese e dove il giocatore possiede già una villa vicino a Copperhill Mountain. Il terreno si estende per mille ettari, corrispondente a dieci chilometri quadrati, ed è stato comprato per 3 milioni di euro. Per questa proprietà, Ibrahimovic ha ottenuto il permesso di poter cacciare, pescare e utilizzare la motoslitta.