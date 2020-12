Appena prima di chiudere il 2020, la Juventus annuncia un'importante novità fuori dal campo. Il club ha, infatti, chiuso positivamente la trattativa per il rinnovo con la Jeep come sponsor sulle maglie. Un prolungamento triennale che garantirà ai bianconeri 135 milioni complessivi più eventuali bonus legato ai risultati sul terreno di gioco. A ufficializzare il nuovo accordo è stata la stessa società, con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - si legge nel comunicato -. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi".