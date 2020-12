1/35

PRIMA TRIPLETTA IN SERIE A. Chiuso il 2019 con la delusione della sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, CR7 apre il 2020 con il botto: 4-0 rifilato al Cagliari il 6 gennaio e il portoghese è assoluto protagonista, con tre reti personali che gli valgono la prima tripletta in Serie A e con la maglia della Juve. Contro i sardi, inoltre, Ronaldo va a segno per la quinta giornata consecutiva in campionato