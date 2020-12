Il suo 2020 calcistico è stato da sogno. Prima la promozione da record in Serie A, ora una prima parte di stagione che vede il suo Benevento al decimo posto in classifica con 18 punti. Intervistato da Sky Sport, Pippo Inzaghi definisce il 2020 della sua squadra "irripetibile, penso sia stato un anno incredibile. Purtroppo a livello umano, fuori dal campo da calcio, è stato un anno da scordare sotto tutti i punti di vista. In ambito sportivo invece è stato un anno indimenticabile, fantastico, anche se ci è mancata la nostra gente e la gioia che danno i tifosi sugli spalti", le sue parole. "Fare 8 record, cosa che non aveva mai fatto nessuno in Serie B, è qualcosa di grande. Sono poi felice per il presidente e per il direttore sportivo che hanno creduto in me e nel mio staff e si sono presi la soddisfazione della promozione". Guai però ad adagiarsi, nonostante l’ottima prima parte di stagione: "Ci sono squadre come Torino e Fiorentina che non centrano nulla con la classifica attuale e non lotteranno per non retrocedere, la strada verso la salvezza è molto lunga e se ci montassimo la testa sarebbe un grave errore, ma conoscendo i miei giocatori sono sicuro che non correremo questo rischio", ha affermato Inzaghi.