Spezia, Acampora e Ricci positivi al Covid

Due nuovi casi di Covid-19 nello Spezia: si tratta di Matteo Ricci e Gennaro Acampora. I due centrocampisti sono asintomatici e hanno iniziato la quarantena. Lo Spezia giocherà le prossime gare domenica 3 gennaio in casa contro il Verona, mercoledì 6 in trasferta con il Napoli e lunedì 11 ancora in casa contro la Samp

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Dopo Osimhen, anche altri due giocatori di Serie A sono risultati positivi al coronavirus nel primo giorno del 2021: si tratta di Matteo Ricci e Gennaro Acampora dello Spezia. I giocatori sono asintomatici e hanno già cominciato la quarantena. Il club ligure, quartultimo a +1 dalla zona retrocessione, dovrà quindi fare a meno dei due centrocampisti (13 gare e 2 assist in A quest’anno per Ricci, 3 presenze per Acampora) per le prossime partite.

Le partite che salteranno approfondimento Covid in A, la situazione squadra per squadra I prossimi appuntamenti dello Spezia sono domenica 3 gennaio in casa contro il Verona, mercoledì 6 in trasferta con il Napoli e lunedì 11 ancora in casa contro la Sampdoria. Questo il comunicato ufficiale della società: "Lo Spezia Calcio comunica che i calciatori Gennaro Acampora e Matteo Ricci sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato la quarantena. Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l'Hellas Verona".