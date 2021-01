Juventus Women, Pedersen guarita

Buona notizia per la Juventus femminile. Sofie Junge Pedersen è guarita dal Covid-19. "Sofie ha effettuato come da protocollo il controllo con tempone per coronavirus Covid-19. Gli esami hanno dato esito negativo – scrive il club in una breve nota. Pertanto, la calciatrice può tornare alla regolare attività"