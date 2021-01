In 10 per un’ora (espulso al 33’ Tonali), i rossoneri battono anche un buon Benevento, a cui è mancato solo il gol, e si riprendono la testa della classifica. Nel corso del match succede di tutto: si parte con un calcio di rigore trasformato da Kessié al 15’. A inizio ripresa un gol capolavoro di Leao. Tre pali: uno per Roberto Insigne al 45’, due per il Milan nella ripresa (Calhanoglu e Kessié). Caprari per la squadra di Filippo Inzaghi ha sbagliato un penalty al 61’