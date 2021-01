Cagliari-Napoli, dove vedere la partita in tv

La squadra allenata da Di Francesco sfida gli azzurri nella gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Cagliari-Napoli, domenica ore 15, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 256

Provare a sfatare il tabù Napoli, battuto soltanto in una delle ultime 20 sfide di Serie A (5 pareggi e 14 sconfitti): il Cagliari si presenta con questo obiettivo alla gara contro gli azzurri valida per la 15^ giornata di campionato che si giocherà domenica 3 gennaio alle ore 15 alla Sardegna Arena. I rossoblù, attualmente quindicesimi con 14 punti, sono reduci dalla sconfitta per 3-2 all’Olimpio contro la Roma; il Napoli, quinto con 26 punti (e una gara in meno), invece ha chiuso l’anno pareggiando in casa contro il Torino.