Calendario Serie A, le partite della 15^ giornata

Primo turno di Serie A del 2021, con 10 partite che si giocheranno tutte nella giornata di domenica. Si parte alle 12.30 con la sfida di San Siro tra Inter e Crotone, per proseguire alle 15 con ben sette incontri. Il Napoli va a Cagliari mentre la Roma attende la Sampdoria. La Lazio è ospite del Genoa, spicca anche Atalanta-Sassuolo. A completare le partite delle 15 ci sono Fiorentina-Bologna, Parma-Torinoe Spezia-Verona. Alle 18 tocca invece alla capolista Milan, di scena sul campo del Benevento allenato dall'ex rossonero Pippo Inzaghi. A chiudere la giornata numero numero 15 sarà Juventus-Udinese alle 20.45 allo Stadium. Tutti i temi del campionato saranno approfonditi in Sky Calcio Show, con speciali edizioni dalle 12 alle 12.30, dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 20.45. Ospiti di Alessandro Bonan saranno Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. In serata, dalle 22.45 a 00.30, tempo del resoconto di giornata con Sky Calcio Club. Accanto a Fabio Caressa, in studio Sandro Piccinini, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Dalila Setti.