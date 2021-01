Inter-Crotone, dove vedere la partita in tv

Iniziare con un successo il 2021: è questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che oggi alle 12.30 sfiderà a San Siro il Crotone nel match che aprirà la quindicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, sempre a segno e imbattuti in casa in campionato contro i calabresi (una vittoria nel 2016 e una pareggio nel 2018), hanno vinto le ultime 4 partite giocate a San Siro in questa Serie A. Inter che è seconda in classifica a quota 33 punti, uno in meno rispetto al Milan ed è reduce dal successo contro il Verona al Bentegodi; il Crotone, invece è penultimo con 9 punti, tre dei quali ottenuti grazie alla vittoria contro il Parma nell’ultimo turno di campionato.