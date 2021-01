Atalanta-Sassuolo senza il Papu: le probabili

Zapata favorito su Muriel per una maglia da titolare, Gomez non convocato. Assente anche Toloi per infortunio, ma rientra Caldara. Tra gli emiliani mancherà Marlon, non convocato per precauzione

Le due rivelazioni, che ormai non lo sono più, si affrontano in una partita che promette spettacolo. Il Sassuolo, al quarto posto, fa visita all'Atalanta che invece non ha ancora ingranato in campionato e in questo momento sarebbe fuori dall'Europa. Diretta su Sky Sport 253 alle 15:00.

Atalanta, riecco Caldara. Toloi out

Per la sfida con gli emiliani, Gasperini ha escluso ancora una volta Gomez dai convocati: l’argentino si è allenato a parte e non sarà a disposizione dell’allenatore. In difesa, Toloi non recupera: si lavora per il rientro contro il Parma. Torna invece Caldara a tre mesi dall’intervento. Per il resto, poche novità nell’undici titolare dell’Atalanta, con Zapata favorito su Muriel per una maglia da titolare.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.