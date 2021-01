Tante assenze pesanti in entrambe le squadre: il Cagliari non avrà Klavan, Godin e gli ex Ounas e Rog, mentre Gattuso dovrà fare a meno di Mertens, Osimhen e Koulibaly. Nuova chance da titolare per Petagna

Lasciarsi alle spalle le delusioni della fine dello scorso anno: è questo l’obiettivo di Cagliari e Napoli, reduci rispettivamente dalla sconfitta con la Roma e dal pareggio interno col Torino. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 256 alle 15:00.

Cagliari, Godin e Ounas non recuperano

Di Francesco non potrà contare sugli ex della partita, Ounas e Rog, e nemmeno su Godin alle prese con un problema muscolare non ancora risolto. Assente anche Klavan a causa del coronavirus. Scelte dunque abbastanza ridotte per l’allenatore, che schiera un 4-2-3-1 con Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz e Lykogiannis davanti a Cragno. Nandez e Marin faranno da schermo avanti alla difensa, mentre Pereiro, Joao Pedro e Sottil agiranno alle spalle di Simeone. Nainggolan non è ancora disponibile, visto che il deposito del contratto avverrà soltanto lunedì.

CAGLIARI (4-2-3-1) probabile formazione: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone.