Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN1 (canale 209 di Sky) alle 15

Il 2021 della Roma si apre all'Olimpico, con di fronte la Samp guidata dall'ex Ranieri. I giallorossi sono reduci dal successo interno contro il Cagliari e vogliono approfittare di questo secondo turno casalingo consecutivo per consolidarsi in zona Champions e iniziare bene l'anno, cosa che non era avvenuta 12 mesi fa: finora i giallorossi non hanno perso un punto contro le formazioni piazzate nella seconda metà della classifica, ma i blucerchiati - sconfitti 3-2 dal Sassuolo nell'ultima gara dell'anno scorso - hanno peccato finora solo di continuità, mettendo spesso in mostra buone prestazioni. In trasferta hanno già battuto Fiorentina e Atalanta.

La probabile formazione della Roma vedi anche Fonseca: "Siamo in forma, Dzeko bomber senza età" Non sono poche le assenze con cui dovrà fare i conti Paulo Fonseca. A Mirante e Spinazzola, infatti, si sono aggiunti nelle ultime ore anche Pedro e Calafiori alla lista degli indisponibili. Il terzino avrebbe dovuto giocare titolare, ma lo ha fermato un risentimento al flessore. Al suo posto spazio, dunque, a Bruno Peres, con Karsdorp dall'altro lato e Veretout e Villar al centro. Lorenzo Pellegrini agirà ancora da trequartista, al fianco di Mkhitaryan e alle spalle di Dzeko, mentre in difesa ritroveranno una maglia dal 1' Smalling e Ibanez, con Mancini a completare la retroguardia davanti a Pau Lopez.



Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca