Dopo le prime preoccupazioni, filtra un po' di ottimismo sulle condizioni di Romelu Lukaku . L'attaccante dell'Inter ha infatti sofferto di una contrattura al quadricipite della coscia destra nei minuti finali del match contro il Crotone, che lo ha costretto a chiedere il cambio e uscire anzitempo dal campo. Lukaku si è allenato a parte nella mattinata di lunedì e nella giornata dì martedì si sottoporrà agli esami strumentali, che certificheranno l'entità del suo infortunio. Al momento però non sembrerebbe trattarsi di un problema particolarmente grave e dalle prime sensazioni si ha l'impressione che il calciatore sia riuscito a fermarsi in tempo e non abbia aggravato ulteriormente le sue condizioni fisiche.

Non da escludere la convocazione contro la Samp

Qualora gli esami dessero un responso positivo, Lukaku potrebbe anche essere convocato da Conte per la sfida di mercoledì alle 15 sul campo della Sampdoria, anche se a quel punto si profilerebbe per lui un inizio di gara in panchina. In questo senso la giornata di martedì sarà decisiva per capire in maniera più approfondita la gravità dell'infortunio di Lukaku. Con la conferma praticamente scontata di Lautaro Martinez dopo la tripletta contro il Crotone, a questo punto per affiancare l'argentino dal primo minuto si candida Alexis Sanchez, anche lui però di rientro da un problema muscolare che lo tiene fuori dallo scorso 14 dicembre.