L'attaccante belga è stato sostituito al 75' di Inter-Crotone, quando il punteggio era sul 4-2 per la squadra di Antonio Conte, per una "contrattura al quadricipite della coscia destra", come comunicato dal club. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore

INTER-CROTONE 6-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO