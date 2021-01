Si va verso la conferma di Fabio Liverani sulla panchina del Parma: l'allenatore gialloblù, fortemente in bilico dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro il Torino, dovrebbe avere un'ulteriore chance nel turno infrasettimanale di mercoledì sul campo dell'Atalanta. È questo è emerso dalla riunione tra i dirigenti del club gialloblù nel centro sportivo di Collecchio. La posizione dell'attuale allenatore è stata infatti oggetto di attente valutazioni in queste ore, con l'ipotesi del ritorno in panchina di Roberto D'Aversa (ancora sotto contratto con il club) come prima opzione in caso di sostituzione. Dalla riunione è emersa però la volontà di proseguire con Liverani, che dovrebbe a questo punto dirigere l'allenamento previsto nel pomeriggio. L'allenatore sarà però chiamato a dare segnali importanti già a partire dal match contro l'Atalanta, a questo punto decisivo per il suo futuro alla guida del Parma.